Pressa para assistir a jogo do Brasil marca Corrida 2 de Julho

A 11ª edição da Corrida 2 de Julho, disputada nesta sexta-feira, 2, virou sinônimo de rapidez geral por parte dos organizadores e dos 350 competidores. A coincidência do dia da prova com o jogo da Seleção Brasileira levou os atletas/torcedores a terem pressa em voltar para casa e a transformar as ruas entre a Praça Municipal e o Campo Grande num desfile das cores verde e amarela.



Por volta das 8h, quando os campeões Alan de Jesus e Carla Guimarães já tinham completado os 10 km de percurso da prova, as palavras “daqui eu vou para casa assistir ao jogo” pareciam ditas por uma boca só.

Corrida foi marcada pela pressa de chegar em casa para ver jogo do Brasil





Seja gritando de longe para os outros ou conversando, as palavras recorrentes foram as de chegada e despedida dos corredores. A cobradora de ônibus Maria da Natividade, que completou a prova em 56 minutos e tratou de pegar o ônibus para Pernambués, onde a família a esperava para ver a partida.



Tão concentrados na Copa do Mundo, os participantes jogaram para escanteio as tradicionais saudações ao 2 de Julho. O confronto entre o Brasil e a Holanda esvaziou, ainda, a participação da equipe Família Botelho, formada por 30 parentes, mas que ficou restrita a apenas quatro pessoas. “Sou outro ramo de Botelho”, brincou o engenheiro Sérgio Botelho, divertindo-se porque também tem o sobrenome, mas entrou para o time ao começar a namorar com a advogada Karine Botelho.



A campeã Carla Guimarães, 41 anos, que venceu os 10 km em 42min11seg estava esperando apenas subir ao pódio para correr para casa, na Cidade Baixa. Situação inversa vivia o campeão Alan de Jesus, de 26. Estava na torcida para ninguém morrer ou ser escalado para o serviço. “Sou agente funerário e talvez vá trabalhar no horário do jogo”, explicou, após fechar o percurso em 33min48.



Aproveitando que ninguém podia correr do assunto Seleção Brasileira, houve quem armasse um estande com telefone para os torcedores/atletas enviarem recados a Dunga. “Dunga traga o hexa pra nós”, pediu um deles.



Confira os resultados:



Feminino

1. Carla Guimarães/ 42min11

2. Miriam Matos / 43min11

3. Augustinha Santos 46min36





Masculino

1.Allan de Jesus 33min48

2. Márcio Silva 34min46

3 Florisvaldo Muniz 34min48

