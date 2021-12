Preso, goleiro Bruno pode voltar a jogar em MG

O goleiro Bruno Fernandes, que responde pela morte de Eliza Samudio, pode voltar a jogar em breve. De acordo com o jornal "O Tempo", de Minas Gerais, Bruno vai assinar contrato com o Montes Claros, que joga na segunda divisão do Campeonato Mineiro. Mas para ele voltar a jogar, precisa de liberação da Justiça, que deve analisar se o goleiro pode sair da cadeia para treinar com o time, participar das concentrações do elenco e viajar para jogar.

Caso a Justiça concorde, Bruno teria que ser transferido para o norte de Minas Gerais, onde iria treinar com o clube. O prazo para registro de jogadores na Federação Mineira de Futebol (FBF) termina nesta sexta-feira, 28. Bruno também seria registrado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O goleiro cumpre pena de 22 anos e três meses de prisão em regime fechado. Ele só pode pedir mudança para o regime semiaberto em janeiro de 2020. Bruno foi detido em julho de 2010 acusado da morte da mãe de um filho dele. O corpo de Eliza, que desapareceu em 2010, ainda não foi encontrado.

adblock ativo