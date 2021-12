Presidente do Santos diz que contusão de Ganso é 'incurável'

A contusão de Paulo Henrique Ganso é "incurável". Quem afirma é o presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, que nesta segunda-feira fez questão de deixar claro que o ex-jogador santista vai receber menos no São Paulo em relação a proposta que lhe foi feita pela direção do clube para que ele continuasse na Vila Belmiro.

Em Zurique, na Suíça, onde participou de reuniões na Fifa, o cartola do Santos falou sobre a situação física do jogador e apontou que "o problema é sério". "Vão ter de acompanhar com muito cuidado o jogador. Na minha opinião, o que ele tem é incurável", disse, sem dar maiores detalhes sobre os problemas do jogador.

O cartola insistiu que estava "aliviado" com o final da novela. "Não aguentava mais. Sua saída foi a melhor solução", afirmou. Luis Alvaro esteve na Europa no momento crítico das negociações sobre o futuro do jogador. Mas garantiu que acompanhou tudo "online".

Luis Alvaro revelou que Paulo Henrique Ganso recebeu quatro propostas diferentes para ficar no Santos e que, na última, ele ganharia R$ 420 mil, contra os R$ 350 mil mensais que vai receber em novo contrato com o São Paulo. "Ele ganharia mais no Santos. Mas a verdade é que ele não queria mais jogar no nosso clube", disse.

O presidente do Santos ainda confirmou que a venda de Paulo Henrique Ganso terminava com a parceria entre o time e a empresa DIS, do Grupo Sonda. A companhia tem 55% dos direitos do meia. "É um final de casamento", admitiu Luis Alvaro. Além de Paulo Henrique Ganso, a DIS ainda é dona de 40% do passe de Neymar.

CRÍTICAS - O cartola ensaiou algumas reclamações em relação à postura do São Paulo durante toda a negociação com Paulo Henrique Ganso. "O São Paulo tem o jeito deles, que é diferente do meu. Não é um juízo de valor. Mas a vida continua", disse.

O presidente insistiu que "não iria ceder um só centavo" na negociação e alertou que preferia que Paulo Henrique Ganso tivesse deixado o Santos "de uma outra maneira". Luis Álvaro, contudo, reconheceu que ex-camisa 10 da Vila Belmiro "fez história no time". "Não posso negar, sou um devedor do Ganso", completou.

adblock ativo