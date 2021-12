Presidente do Real Madrid quer que Neymar seja o 'novo Figo', diz jornal

Neymar voltou a ser alvo do Real Madrid, de acordo com o jornal espanhol Sport. O presidente do clube madrilenho, Florentino Pérez, estaria "obcecado" pelo atacante do Barcelona. Em sua capa, o diário afirma que o dirigente sonha em ver Neymar se tornando o novo Luís Figo, meia português que causou furor em 2000 ao trocar o Barça pelo arquirrival Real Madrid numa controversa transferência.

Pérez teria pedido por uma reunião com o pai de Neymar diversas vezes nas últimas semanas, sem sucesso. O dirigente teria até tentado o pai com convites para conhecer sua bela mansão no exclusivo bairro de El Viso, em Madri. "Ali é onde Florentino pretendia planejar uma traição ao mais puro estilo Luís Figo", escreveu o jornal espanhol, neste domingo.

Em 2000, Figo surpreendeu a torcida catalã ao anunciar sua transferência para o Real Madrid. Negociado por 60 milhões de euros, então valor recorde, o português foi alvo de críticas e ofensas por parte dos fãs do Barcelona. Sua chegada ao Real marcou o início da era galáctica liderada por Florentino - Zidane, Ronaldo e Beckham viriam em seguida.

A busca por um novo time de galácticos seria o objetivo de Pérez, segundo o Sport. Caberia a Neymar, assim, a liderança da nova equipe, que não teria nem Cristiano Ronaldo e nem o técnico Rafa Benítez.

O acerto de Neymar com o Real, contudo, segue improvável. Quando ainda estava no Santos, o brasileiro já havia recebido propostas do clube de Madri. E decidiu por defender o rival Barcelona, com quem tem contrato até 2018 e multa rescisória estimada em 190 milhões de euros (cerca de R$ 825 milhões).

As especulações sobre o futuro do atacante cresceram nos últimos dias em razão da proximidade da janela de transferências da Europa. No sábado, o jornal AS, também da Espanha, publicou que Neymar está nos planos do Manchester City. O atacante seria exigência de Josep Guardiola, que estaria negociando para assumir o clube inglês na próxima temporada.

