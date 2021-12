Presidente do Cruzeiro anuncia 'vaquinha' para superar crise financeira no clube

O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, anunciou nesta sexta-feira, 26, a criação de uma 'vaquinha virtual' para arrecadar dinheiro e cumprir com os compromisso financeiros da agremiação. O programa entrará em vigor a partir da semana que vem.

"Semana que vem iremos lançar a nossa operação Fifa. Será uma plataforma que qualquer pessoa, se quiser ajudar com R$ 1 até R$ 10 milhões, se quiser até mais, não tem problema. Todos irão poder fazer a sua doação. Nós percebemos que tinha uma vontade do torcedor", afirmou o presidente cruzeirense.

Em grave crise, a Raposa possui três condenações de pagamento da Fifa ainda a cumprir, além de começar a Série B com seis pontos negativos. Entre os débitos pendentes, estão os pagamentos de Pedro Rocha e Rafael Sóbis, superando a casa dos R$ 14 milhões, vencendo nos dias 15 de julho e 6 de agosto, respectivamente.

O gestor do Alviceleste ainda revelou que toda a plataforma será 100% auditada e todas as explicações dadas no decorrer da próxima semana, para o torcedor ter certeza que todo o apoio financeiro recebiso pelo clube será destinado para pagar essas dívidas do time com a Fifa.

"Isso não caiu no meu colo, é do Cruzeiro, e a gente sabia que isso ia acontecer. Nosso papel é, com muita criatividade, com engajamento e ajuda de você, torcedor do Cruzeiro, superar isso. Vamos dar as mãos e engajar nessa e outras ações que iremos lançar, para fazer as doações e a gente conseguir superar essas dívidas", declarou Sérgio.

O Cruzeiro ainda enfrenta outros processos com a entidade máxima do futebol mundial, envolvendo compras de jogadores como Luís Caicedo e Arrascaeta, e o empréstimo do volante Denilson.

