Presidente do Bahia bate boca com deputado no Twitter

Na manhã desta quinta-feira, 18, o presidente do Bahia e deputado federal pelo PMDB, Marcelo Guimarães Filho, perdeu a compostura e xingou o torcedor e deputado estadual do Partido Trabalhista Nacional (PTN) João Carlos Bacelar.

Tudo começou com a declaração "postada" no Twitter, rede de microblogs, por Bacelar: "Até que o time não esteve tão mal. Mas, concordo com você, fora marceloguima".

Marcelo Guimarães respondeu à declaração de uma maneira um tanto exaltada. "o q um deputado sem voto não faz pra tentar se eleger! Deixe de hipocrisia seu merda! Ou entao nao me bajule quando me vê!".



Em resposta ao post do presidente do Bahia, o deputado estadual se defendeu, afirmando que foi eleito com esforço e ainda aproveitou para alfinetar o Marcelo Guimarães. "A sua colocação reflete o seu estilo de administrar o Bahia e a sua postura antidemocrática e mal educada, disse Bacelar, que completou. "Os meus votos foram conquistados com idéias,mto trabalho e desvinculação de interesses empresariais alvo de investigações da PF".









adblock ativo