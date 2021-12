Nesta terça-feira, 29, o presidente do Atletico Nacional gravou uma mensagem de apoio para o Chapecoense. Em português, o presidente Juan Carlos de la Costa prestou condolências pelas perdas dos jogadores do time de Chapecó.

Da Redação Presidente do Atletico Nacional grava vídeo de apoio para a Chape

Além disso, ele também prestou solidariedade aos torcedores do time e aos familiares das vítimas. O acidente ocorreu na madrugada desta terça, em Medellín, na Colômbia.

O avião que levava o elenco do 'Verdão do Oeste', além de jornalistas e dirigentes, caiu. Há a confirmação de seis sobreviventes da tragédia: o lateral Alan Ruschel, o goleiro Jackson o zagueiro Neto, além do jornalista Rafael Henzel e os tripulantes Ximena Suárez, comissária de bordo, e Erwin Tumiri, técnico da aeronave.

