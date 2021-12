Presidente da FBF quer exigir compromisso das prefeituras

A FBF diz estar ciente do número de jogos sem médicos nos torneios da entidade, e que por isso vem cumprindo os regulamentos com rigor, denunciando os infratores.

A federação argumenta que, por não se tratarem de competições profissionais, ela não é obrigada a seguir a CBF e colocar a exigência de médicos nos regulamentos, mas o faz por segurança. "A FBF trabalha com o risco de tirar isso e ter um problema maior. Se com essa exigência já temos essa incidência de casos, imagine se tirarmos?", afirma o presidente Ednaldo Rodrigues.

Ednaldo entende que os regulamentos não estão em desencontro com a real capacidade financeira e logística dos clubes: "Os dirigentes se comprometem em cumprir a regra. Quando a gente pergunta como, dizem que as prefeituras vão colocar os médicos. Depois, eles argumentam que o município faltou com o apoio. Essa é a principal queixa, de que o poder local diz que vai ajudar e depois volta atrás".

O presidente repudia a filosofia de que vale mais a pena pagar as multas do que as diárias dos médicos. "Quando os dirigentes têm esse tipo de conceito, então não podemos mais permitir a participação deles. Porque estamos tratando de situações que podem ceifar uma vida", afirma.

Para os próximos torneios, Ednaldo prometeu tomar medidas enérgicas: "A FBF pretende, nas próximas reuniões, convocar cada prefeito ou secretário de esporte e vincular a participação das equipes dos seus municípios a um documento assinado pelo poder local se comprometendo a contribuir com indicações de médicos para os jogos".

O presidente quer exigir o documento antes de inscrever os times: "Ou então, impedir a participação no torneio do ano seguinte. Ou até mesmo punir com a exclusão do time da competição corrente".

O que Rodrigues descarta é a própria FBF ajudar: "Quem tem mais condições de conversar com o médico da região, de mostrar a ele o benefício do esporte, é o próprio prefeito, ou um secretário. Para a federação, fazer esse contato seria muito difícil. São muitos os municípios que participam".

