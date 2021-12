Presidente da CBF define data para volta do Brasileirão e Copa do Brasil

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, anunciou que a primeira divisão do Campeonato Brasileiro tem data definida para retorno: 9 de agosto. Já as séries B e C começarão um dia antes, em 8 de agosto. Além disso, os jogos da Copa do Brasil serão retomados no dia 26 de agosto.

Desde a chegada da pandemia do coronavírus no Brasil, os campeonatos foram suspensos. Em entrevista ao jornal O Globo, o presidente da CBF afirmou que a ação será difícil, porque, a entidade terá que reabir hotéis, organizar voos, entre outras medidas de prevenção. Ele destacou que caso haja uma segunda onda de contágio da Covid-19 no país, não existe um plano B.

Sobre os estaduais, Rogério afirma que não têm previsão para o retorno. "Não temos resposta em relação aos estaduais. Eles estão comportados pelos limites da fronteira do seu estado. Dependem das autoridades sanitárias, assim como as competições da CBF. Mas a diferença foi a aprovação na reunião da Comissão Nacional de Clubes (CNC) e a CBF. Propusemos aos 20 clubes da Série A que, para podermos lançar a data de 9 de agosto, haveria necessidade de uma aprovação de todas as autoridades sanitárias de nove estados e 11 cidades. E não temos isso hoje", declarou.

Conforme o mandatário da CBF, o planejamento para a volta das atividades no campo já era planejado desde o início da pandemia no Brasil. O retorno da Série D e A2 do Brasileirão feminino, o presidente da CBF pontuou que irá aguardar para definir as datas.

