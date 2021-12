Preocupado com lesões, técnico do Real diz que precisa 'cuidar de Marcelo'

O técnico do Real Madrid, Santiago Solari, saiu em defesa do lateral-esquerdo Marcelo neste sábado, após a atuação irregular do brasileiro no empate com o Villarreal por 2 a 2, na quinta-feira. Ele foi criticado por parte da torcida por ter falhado nos lances dos dois gols do rival.

Solari disse que o clube precisa "cuidar" do jogador em razão das recentes lesões, sofridas na primeira metade da temporada europeia. "Ele teve um primeiro semestre muito difícil, com três lesões musculares. Está se recuperando pouco a pouco", disse o treinador.

"Depois, tivemos uma viagem para o Mundial de Clubes [nos Emirados Árabes Unidos] e uma parada para o Natal. Pouco a pouco estamos recuperando o ritmo. É importante que ele não volte a se machucar porque é um jogador fundamental para o clube e para o time e temos que cuidar dele", afirmou Solari.

As declarações do treinador visam rebater as críticas recentes ao lateral. Parte da torcida criticou tanto a atuação de Marcelo na quinta quanto o seu status no clube, de suposto "intocável" no grupo. O lateral é o segundo capitão da equipe, substituto direto do zagueiro Sergio Ramos.

Marcelo vem sofrendo com problemas físicos desde o ano passado. Ele virou motivo de preocupação na seleção brasileira durante a Copa do Mundo da Rússia e não voltou à equipe depois do Mundial em razão de opções do técnico Tite e também por conta de novas contusões.

As ausências seguidas na equipe de Tite abriram espaço para a concorrência de Filipe Luís e Alex Sandro.

