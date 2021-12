Preocupada com desgaste, seleção faz treino físico como grupo reduzido

A Seleção Brasileira realizou nesta segunda-feira, 23, o primeiro treinamento em Los Angeles para a Copa América Centenário. A atividade foi realizada na academia do estádio StubHubCenter, local dos treinos na primeira fase do torneio. O grupo de jogadores ainda não está completo. Apenas Fabinho, Gil, Hulk, Ederson, Philippe Coutinho, Jonas e Willian participaram da atividade.

A comissão técnica mostra preocupação com os diferentes níveis de desgaste dos atletas. "Temos atletas em começo e meio de temporada, como são aqueles que atuam no Brasil, como Lucas Lima e Elias, e atletas no final de temporada, como é o caso do Felipe Luís, do Casemiro, do Philippe Coutinho. São problemas que teremos de enfrentar e readequar esses atletas", explica o preparador da seleção, Fábio Mahseredjian.

Na manhã desta segunda, a delegação recebeu mais um grupo de jogadores. Foram oito atletas vindos de voo de São Paulo: Alisson, Diego Alves, Douglas Santos, Gabriel, Lucas Lima, Luiz Gustavo, Miranda e Rodrigo Caio. À tarde, eram esperados Renato Augusto, Douglas Costa e Rafinha. Nesta terça, 24, chegará Elias; na quarta, Daniel Alves. Os últimos a se apresentarem serão Filipe Luís e Casemiro, que vão disputar a final da Liga dos Campeões.

No domingo, 29, o Brasil enfrentará o Panamá em amistoso realizado em Denver. Será a única partida antes da estreia na Copa América Centenário, dia 4 de junho, contra o Equador, em Los Angeles.

