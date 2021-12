Premiação em sintonia com a preservação do meio ambiente

Dez dias de trabalho foram investidos para aprontar o troféu que marcará a edição comemorativa dos 50 anos da Travessia Powerade Mar Grande/Salvador. Produtor da peça, o artista plástico Ricardo Franco relata ter utilizado madeira plástica, material muito mais durável, feita a partir da reciclagem de sacos plásticos de salgadinhos.

"Procurei trabalhar uma peça contemporânea, com aço e madeira plástica. Fiz o desenho de um nadador saindo do mar e dando braçadas", explicou Franco, que produziu seis peças.

Segundo o artista, a ideia é mostrar o ser humano interagindo com o meio ambiente, tendo a natação como mediadora no processo. "Estou honrado com a participação. Tenho um viés para a área meio-ambiental", declarou Franco, responsável também pela escultura da árvore símbolo da reciclagem colocada em frente ao Estádio do Barradão.

Pesando 700 gramas, os seis troféus da Travessia serão entregues aos três mais rápidos nadadores a completar a prova, no masculino. As outras três peças vão para as três mulheres que também concluírem os 12 km do desafio primeiro do que as outras concorrentes.

Ferro velho - O prêmio tem em sua composição ferro reutilizado. "Compramos em um ferro velho. Até a placa de ferro é reciclável", valorizou o artista, que já fez exposições em Nova Iorque, Cairo, Paris, Finlândia e na Cidade do Porto, em Portugal.

A iniciativa é da Braskem, co-patrocinadora da Travessia, que também contratou Franco para a confecção de baldes de lixo com o mesmo material. Amanhã, as lixeiras encomendadas pela Braskem vão ser doadas à cidade. Cerca de 20 unidades serão distribuídas pela Praia do Porto da Barra e outras dez para a Praia do Duro, em Mar Grande.

A Travessia é patrocinada por Powerade, Petrobras, Governo Federal, Braskem, Embasa e Revita, além do apoio da Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Prefeitura Municipal De Salvador, Vitalmed, Ice Watch, Plural Sports e Hammerhead. A realização técnica é da FBDA e o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Vera Cruz, Hospital Português, Hospital Espanhol, Yacht Clube da Bahia, Bahia Marina, Defesa Civil, Salvamar SESP, Limpurb, Marinha do Brasil e Polícia Militar.

