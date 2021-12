Premiação elege destaques da capoeira baiana nesta sexta

Uma cerimônia organizada pelo Mestre Máximo, criador do grupo Mangangá e do jornal O Capoeira, vai premiar os destaques da capoeira baiana em 2013 nesta sexta-feira, 14, às 18, no Centro Cultural da Câmara Municipal de Salvador.

O Prêmio Berimbau de Ouro 2013 deve reunir cerca de 30 pessoas para receber as honrarias, entre mestres, mestras e professores, além de pesquisadores, fotógrafos, militantes e gestores de políticas públicas.

O evento terá uma recepção típica de baianas de acarajé e contará também com uma roda de capoeira organizada pela Associação Brasileira de Capoeira Angola (ABCA).

Outras informações podem ser adquiridas pelo telefone (71) 9905-8121 ou pela página do evento no Facebook.

adblock ativo