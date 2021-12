Prefeitura quer Salvador menos travada na Olimpíada

A chegada e a saída da Fonte Nova foram o principal ponto discutido na série de reuniões entre a Prefeitura de Salvador e o Comitê Rio-2016, realizadas nesta quarta-feira, 23. A arena vai sediar dez partidas de futebol, dos torneios feminino e masculino, nos Jogos Olímpicos do ano que vem.

A Prefeitura diz que a expectativa é de "repetir os pontos que deram certo e alinhá-los com as diretrizes do Comitê". Uma das áreas que ela salientou que precisa melhorar em relação à Copa do Mundo é a circulação de pessoas - espectadores e moradores - no entorno do estádio.

"Estamos estudando ampliar algumas áreas do perímetro que compreende a Fonte Nova e o entorno para facilitar a mobilidade das pessoas que vão aos Jogos, mas também das pessoas que estão circulando pela cidade", afirmou a assessoria de imprensa do órgão municipal. As rotas com ônibus especiais, pontos de verificação para veículos e integração de transportes - como ônibus e metrô - serão repetidas.

O diretor de gabinete da Secretaria Estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Jorge Wilton Pereira, informa que as medidas da Prefeitura são desenvolvidas em parceria com o grupo de trabalho da Setre, criado para a Olimpíada, que conta com a integração de 12 pastas.

"Ainda estamos vendo com o comitê a questão da matriz de responsabilidade, a quem cabe fazer o quê. Mas a questão da mobilidade e das opções de transporte será definida quando tivermos as estatísticas da venda de ingressos, como na Copa", disse. "Na época, sabíamos que 70% dos ingressos foram comprados por pessoas de Salvador e cidades vizinhas. Devemos repetir a estratégia, e, de novidade, queremos a ampliação da linha 2 do metrô".

Outros tópicos

Segurança, acessibilidade e meio ambiente também foram temas abordados nas reuniões de ontem. Ainda não há números concretos sobre o efetivo de policiais civis e militares que trabalharão na Olimpíada, e nem os custos.

A Prefeitura disse que vai expandir o trabalho de reciclagem de resíduos da Copa, e deve fechar parceria com catadores e quatro cooperativas - as duas que operaram na Copa não poderão participar. Hoje, existem 18 cooperativas credenciadas ao município.

Diferentemente do que aconteceu no ano passado, acompanhantes de deficientes físicos receberão bônus ainda não especificados. Deficientes visuais deverão receber, na entrada da arena, um aparelho auditivo que transmite uma narração das partidas.

