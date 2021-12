Prefeitura quer mudar local do Fan Fest para o Comércio

O sucesso da mudança da festa de Réveillon da Barra para a Cidade Baixa parece ter tido um reflexo fundamental para a Copa do Mundo em Salvador. A tradicional Fan Fest - espaço para cerca de 30 mil torcedores, onde acontecem exibições públicas de artistas e dos jogos do Mundial em telão -, que pelo plano inicial da prefeitura (ainda na gestão João Henrique) seria no Jardim de Alah, no Costa Azul, deve mesmo acontecer na região do bairro do Comércio.

Procurada por A TARDE, a prefeitura, por meio da assessoria da Ecopa (Escritório Municipal da Copa do Mundo 2014) não confirmou nem os motivos nem o exato local onde aconteceria o evento. Disse apenas que, em breve, após o Carnaval, disponibilizará informações mais amplas sobre as Fan Fests.

Contudo, a reportagem apurou que a primeira intenção do município é levar o evento para o mesmo lugar onde aconteceu o Reveillon, na Praça Cairu. A motivação da prefeitura para estabelecer a Fan Fest no local seria financeira e de logística.

Estima-se que haverá economia no custo total das festas, além de uma menor necessidade de estruturas temporárias. Além disso, como ocorrido na passagem de Ano Novo, também avalia-se que a questão de segurança e acesso seriam beneficiadas com a alteração.

Fontes ouvidas pela reportagem questionam a montagem da estrutura na Praça Cairu, já que, diferentemente do Reveillon, quando um palco foi instalado no local por cerca de uma semana, durante a Copa a Fan Fest funcionaria por, pelo menos, 30 dias, o que inviabilizaria o trabalho de dezenas de comerciantes da região, além de uma possível alteração de tráfego na área.

Custos

A Fifa não divulga quanto custa montar a estrutura de uma Fan Fest. As 12 cidades-sede da Copa-2014 têm como compromisso com a entidade a realização do evento, que acontece desde 2006, na Alemanha.

Durante essas festas oficiais, que são abertas ao público, os patrocinadores do Mundial exibem suas marcas e vendem seus produtos em stands.

Segundo reportagem publicada pelo portal UOL, Manaus, no Amazonas, estima gastar de R$ 10 milhões com a festa, enquanto Curitiba, no Paraná, espera um ônus de, pelo menos, R$ 6,7 milhões.

Assim como Salvador, com o objetivo de cortar custos, outras duas cidades-sede querem mudar também o local original de suas Fan Fests: Belo Horizonte e Natal e Salvador. A capital mineira que colocar o telão, que seria instalado no centro da cidade (na Praça da Estação), para a Expominas (uma espécie de Centro de Convenções), que já tem estrutura necessária para a festa. Já no Rio Grande do Norte, a Fan Fest da Praia do Forte, na região central de Natal, para o Centro de Convenções.

