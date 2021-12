Prefeitura de SP diz não ter 'plano B'

Enquanto a situação do Itaquerão não é resolvida, a maior cidade do país segue sem um 'plano B', e corre riscos de não sediar as partidas de futebol dos Jogos.

O Comitê Organizador já descartou a possibilidade das partidas aconteceram na Arena Palestra, estádio do Palmeiras, que chegou a ser cogitado para dividir as partidas na cidade com o Itaquerão. Segundo os organizadores, o estádio, recentemente construído, ainda necessitaria de mais adaptações

"Fizeram vistorias e constataram que, na arena do Palmeiras, ainda há muito o que fazer. Por exemplo, novos vestiários, estações de força, coisas que o estádio do Corinthians já tem por causa da realização da Copa", declarou o secretário de esportes da cidade de São Paulo, Celso Jatene, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo.

O diretor de Comunicação do Rio-2016, Mário Andrada, também já deixou clara a falta de existência de um 'plano B' para a cidade de São Paulo. "Não trabalhamos com um 'plano B'. Temos um mantra que é não ter 'plano B', porque quando você passa a pensar no 'plano B', você descuida do 'A'", declarou, em reforço às tentativas de um acordo entre o Corinthians e a prefeitura da capital paulista.

Jatene também disse ter recebido do Comitê a informação de que existem outras opções para os Jogos caso São Paulo abra mão, e garantiu que o município "não vai cometer loucuras" para ter o evento.

Para a organização dos Jogos, o maior inimigo é o calendário apertado. No próximo dia 31 de março, estará encerrada a fase de cadastramento para compra de ingressos e os torcedores começarão a receber as tabelas detalhadas das competições olímpicas para poder fazer os pedidos de ingresso para cada sessão. Até lá, é preciso que todos os estádios utilizados nos Jogos estejam definidos.

adblock ativo