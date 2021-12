Prefeitura de Mangaratiba diz que Neymar não tem autorização para festa com 500 pessoas

Iniciada no último sábado, 26, uma festa promovida pelo atacante brasileiro Neymar Jr, vem dando o que falar, na cidade de Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Apesar das recomendações contra a Covid-19, o evento do jogador do PSG acontecerá durante cinco dias, com a presença de cerca de 500 convidados, segundo a CNN.

Alvo de insatisfação por parte dos moradores do condomínio onde a mansão de 10 mil metros quadrados do atleta está localizada, a festa não possui autorização da prefeitura da cidade, que se posicionou em nota sobre a situação. "A Prefeitura não foi oficialmente notificada da festa e que um evento para 500 pessoas deveria, ao menos, ter sido avisado aos órgãos responsáveis do município", diz o comunicado.

Ressaltando a existência de apenas um hospital público no município, o Hospital Municipal Victor de Souza Breves e três unidades básicas de saúde, a gestão da cidade falou sobre o combate ao coronavírus durante este período de pandemia.

Revelando a soma de esforços, a construção de barreiras sanitárias. 'Estamos ampliando as ações de fiscalização da Vigilância Sanitária em comércios, igrejas e estabelecimentos diversos", diz a nota. "Vale lembrar que, com o objetivo de salvar vidas, evitar um colapso no sistema de saúde e novos casos de Covid-19, a prefeitura cancelou todos as festividades de Réveillon e que irá retornar com as barreiras de bloqueio de acesso ao município", completa.

