Pré-Nordestão: Juazeirense cai para o Salgueiro e não se classifica

A equipe da Juazeirense não conseguiu uma vaga para a Copa do Nordeste do ano que vem ao ser derrotado nesta quarta-feira, 25, por 2 a 1, pelo Salgueiro, no Estádio Cornélio de Barros, no interior Pernambucano, em partida válida pelo Pré-Nordestão de 2019.

Os donos da casa marcaram com William Lira, duas vezes, aos 1 minuto do 1º tempo e aos 16 do 2º tempo. O time baiano descontou com Toni Galego, aos 28 do 2º tempo, mas não conseguiu buscar o empate. No jogo de ida, em Juazeiro, os times ficaram no empate em 1 a 1.

