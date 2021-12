Prazos para entrega de estádios serão cumpridos

O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, reafirmou nesta sexta-feira, 15, que os prazos de entrega dos estádios para as copas das Confederações e do Mundo serão cumpridos, conforme o calendário estabelecido pela Fifa. "Dos estádios da Copa das Confederações, dois foram entregues em dezembro e quatro serão entregues até abril", informou o ministro.

Ele disse que há mais seis com prazo até dezembro e que alguns serão abertos para jogos em setembro, como é o caso do estádio do Internacional, em Porto Alegre (RS). "Outros têm prazo antes dezembro, que é o caso do Corinthians, em São Paulo, mas a média é que eles serão entregues até dezembro", afirmou.

Aldo Rebelo adiantou que em março uma equipe coordenada por ele vai conferir a preparação e a organização da Copa das Confederações com os governos locais e estaduais. "Há, da nossa parte, rigor muito grande no cumprimento das tarefas determinadas para o bom andamento da Copa das Confederações e da Copa do Mundo", ressaltou.

Ainda segundo o ministro, o governo trabalha com dois cronogramas: um para a infraestrutura propriamente dita, como a construção dos estádios, e outro de obras infraestrutura urbana, que estão dentro do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC.

