Pratas da casa em ascensão

Seu nome verdadeiro é Eric dos Santos Rodrigues, mas todos os conhecem pelo nome Ramires. Chamando cada vez mais atenção jogo após jogo, o meia do Bahia vem ganhando cada vez mais espaço no campo e na mídia. Narradores de fora elogiam o craque, dizendo que o mesmo pode ter um grande futuro pela frente, o que não é mentira.

O jogador de apenas 18 anos e morador do bairro de Águas Claras, chegou ao Bahia em 2011, quando chamou a atenção de amigos e familiares, devido ao seu forte potencial no futebol. Enquanto atleta do sub-15 ou 17, quase sempre esteve entre os titulares e, além de levantar troféus do estadual, conquistou outros três títulos pelo clube: Copa Red Ball, Copa Dois de Julho e Copa Metropolitana.

A jovem promessa do Esquadrão já mostra uma personalidade em campo que poucos possuem. Um gingado de moleque e uma habilidade nada modesta, fez o Bahia prorrogar seu contrato, que era até o fim de 2019, para o final de 2022.

Sua estreia pelo Bahia ocorreu no dia 5 de Setembro, na 23ª rodada do Brasileirão, na vitória por 2 a 0 diante do Sport, na Arena Fonte Nova. A escalação de Ramires no time titular pegou todos de surpresa, desbancando jogadores experientes e com certo prestígio como Allione e Edigar Junio na disputa. Na ocasião, Ramires deixou a torcida entusiasmada com sua melhor jogada, aos 39 minutos do 1o tempo, driblou o volante Deivid na área e acertou a trave de Magrão em chute de esquerda. Embora seja destro, o jovem craque já demonstra facilidade em jogar com as duas pernas.

Ramires já atuou em sete jogos pelo time principal - duas vitórias, três empates e duas derrotas - e marcou um gol, tornando-se o primeiro nascido nos anos 2000 a jogar pelo Bahia na história do Campeonato Brasileiro. A pergunta é: “Até quando o Bahia vai conseguir segurar o jovem craque?”.

Lucas Ribeiro, de 19 anos, precisou de apenas duas partidas para ser titular no time de Carpegiani

Do lado do Vitória não está sendo diferente. O jovem zagueiro Lucas Ribeiro, de 19 anos, precisou de apenas duas partidas para ser titular no time de Carpegiani. Na época, o treinador havia acabado de chegar ao time e detectou uma zaga frágil e fraca. Com isso, Carpegiani foi buscar forças nos meninos da base do Leão, onde viu um alto potencial no jovem defensor.

Lucas Ribeiro estreou na 20ª rodada do Brasileirão, na derrota por 1 a 0, diante do Flamengo, no Maracanã. No entanto, mesmo com o resultado negativo, sua atuação em campo foi altamente elogiada. Os últimos resultados do Vitória haviam sido com placares extensos - 4 a 0 para o Grêmio e 3 a 0 para o Palmeiras - o único gol sofrido pelo Rubro-Negro no jogo, mostrou uma evolução defensiva com a entrada de Lucas Ribeiro.

Desbancado o contestado Kanu, que recentemente rescindiu com clube, o jovem defensor tem a titularidade absoluta no time. Porém, um recente acontecimento quase manchou a carreira do zagueiro após ter um vídeo íntimo publicado em sua conta no Instagram em que o atleta aparece com mais duas pessoas, levantando hipóteses de que o Vitória iria punir o atleta ou até mesmo demitir o jogador.

No entanto, o jovem não deixou se abater e manteve o mesmo padrão de jogo em campo, desmentindo os boatos citados acima. As boas atuações do defensor chamou atenção e lhe rendeu uma convocação para Seleção Brasileira Sub-20. Com isso, Lucas Ribeiro irá desfalcar o Vitória na próxima rodada, contra a Chapecoense, adversário direto na briga contra o rebaixamento. Resta saber se equipe vai aguentar a pressão da necessidade de vencer com uma zaga mais fragilizada ainda sem o zagueiro e respirar na competição.

