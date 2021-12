Praia do Porto é limpa para receber tradicional travessia

No próximo sábado e no domingo, das 8 às 15 horas, prossegue a coleta de resíduos feita pela cooperativa Copebrava na Praia do Porto da Barra. A iniciativa vem sendo adotada desde o último sábado, tendo continuado neste domingo (6), como parte dos eventos da 50ª Travessia Powerade Mar Grande/Salvador, que será disputada no domingo, dia 13. Também no domingo, das 12 às 13 horas, mergulhadores da Bahia Scuba vão retirar resíduos do fundo do mar. A ação é patrocinada pela Braskem.

adblock ativo