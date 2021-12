Praia do Forte sedia etapa de surfe após oito anos

No final do mês, a Praia do Forte, no litoral norte baiano, volta ao calendário internacional da World Surf League (WSL) após oito anos fora do circuito. Entre os dias 26 de abril e 1° de maio, o local - eleito uma das cinco melhores praias do Brasil para a prática do surfe - será sede do Praia do Forte Pro, competição da divisão de acesso do torneio mundial.

Além disso, o evento marca a volta do circuito feminino de surfe no Brasil, com as três etapas do SeaFlowers Crown of Surfing, válidas para os rankings internacional e nacional.

O lançamento oficial do evento aconteceu na terça-feira, 12, com a participação dos organizadores - como os ex-surfistas Felipe Freitas e Marina Werneck - e atletas baianos que disputarão o Praia do Forte Pro - como Bino Lopes e Marcos Fernandez, campeão e vice-campeão brasileiros, respectivamente.

"Já conhecemos todas as ondas daqui, e esperamos que essa etapa ajude a mim e ao Marquinhos a chegarmos na elite do surfe. Sabemos que, com o trabalho e os resultados que estamos conquistando, isso é uma questão de tempo. E também é um sonho, nosso e de qualquer surfista profissional", disse Bino.

São esperados 200 atletas de 20 países nas categorias masculina e feminina, ambas com 1.500 pontos em jogo para os campeões. Entre os homens, os atletas competirão pelo total de US$ 25 mil em prêmios.

Já as mulheres terão US$ 15 mil distribuídos entre as melhores colocadas. Para os surfistas dos países da América do Sul, o resultado também vale 1.000 pontos no ranking 2016 da WLS South America, que define o campeão sul-americano da temporada.

O prazo para inscrição dos atletas filiados à WSL vai até 12 de abril. Após essa data, os atletas ainda poderão se inscrever até 22 de abril, caso ainda restem vagas.

