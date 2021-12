Praia do Forte sedia competição de jiu jitsu

As belas paisagens de Praia do Forte, no Litoral Norte, serão cenário para o Open de Jiu Jitsu Praia do Forte. O evento acontece neste sábado, 7, a partir das 9 horas, e vai contar com a participação de mais de 100 atletas, como o campeão baiano Maycon Jakson. Organizado pela Federação Baiana de Jiu-Jitsu (FBJJ), o evento acontece ao ar livre na beira da Praia do Porto e em frente à Igreja de São Francisco. Essa é a terceira vez que o evento acontece em um dos principais destinos turísticos da Bahia.

