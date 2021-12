Poupado, Neymar desfalca o PSG contra o Saint-Étienne nesta sexta

Neymar vai desfalcar o Paris Saint-Germain diante do Saint-Étienne, nesta sexta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Francês. O técnico alemão Thomas Tuchel preferiu poupar o camisa 10, que disputou dois amistosos com a seleção brasileira na sexta-feira passada, frente aos Estados Unidos, e na terça-feira, contra El Salvador.

Neymar tem presença garantida no primeiro jogo do Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões, diante do Liverpool, terça-feira, na Inglaterra. Com a camisa do time francês, o craque brasileiro, que teve de se submeter a uma cirurgia em fevereiro, soma 30 jogos, com 28 gols marcados, além de 16 assistências.

Outros desfalques do PSG são o atacante Mbappé, suspenso pela expulsão na vitória sobre o Nimes, por 4 a 2, na última rodada, e o lateral Larvin Kurzawa, machucado.

O PSG lidera o Campeonato Francês com 12 pontos, após quatro rodadas. A equipe marcou 13 gols e só sofreu quatro. Dijon e Toulouse, com nove pontos cada, dividem a vice-liderança da competição. Lille, Olympique de Marselha, Rennes e Montpellier vêm na sequência com sete pontos cada.

