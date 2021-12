Poupado, Cristiano Ronaldo fica fora de convocação da seleção portuguesa

Depois de ajudar Portugal a garantir classificação para a Eurocopa de 2016, Cristiano Ronaldo voltará a ganhar um descanso da seleção nacional, fato que já havia ocorrido na rodada final da fase de grupos das Eliminatórias da competição continental. O astro do Real Madrid ficou fora da lista de convocados pelo técnico Fernando Santos para os dois próximos amistosos dos portugueses contra Rússia, em Krasnodar, no dia 14, e contra Luxemburgo, no dia 17, também fora de casa.

Ao justificar a ausência do atacante, eleito o melhor jogador do mundo de 2014 pela Fifa, o treinador da seleção ressaltou que este é o momento de poupar o "indiscutível" craque e aproveitar estes dois duelos para testar outros nomes que estão longe de figurar em evidência como o astro.

E o fato de a maioria das perguntas da entrevista coletiva serem relacionadas ao capitão Cristiano Ronaldo acabou irritando um pouco a Fernando Santos, que ao lembrar as ausências de outros jogadores desta convocação, como é o caso de Tiago, Danny, Ricardo Carvalho e Ricardo Quaresma, questionou: "Por que só falamos de Cristiano? Carvalho e Tiago também foram capitães e só falam de Cristiano, Cristiano, Cristiano e Cristiano".

O comandante acredita que este seja o momento ideal de "fazer uma gestão da seleção", que poderá ter outras peças observadas já visando a importante competição que será realizada na França no próximo ano. "A Eurocopa de 2016 começa hoje", enalteceu.

Na lista de convocados desta sexta, 6, a principal novidade foi a presença do atacante Gonçalo Guedes, de apenas 18 anos, mas que hoje é titular do Benfica. Outro nome que chamou a atenção por estar na lista foi o do também atacante Lucas João, de 22 anos, que defende o Sheffield Wednesday, da segunda divisão do futebol inglês.

Mesmo sem contar com Cristiano Ronaldo, Portugal fechou as Eliminatórias da Eurocopa vencendo a Sérvia por 2 a 1, em Belgrado, no dia 11 de outubro, chegando aos 21 pontos na liderança disparada do Grupo I do qualificatório, no qual acumulou sete vitórias e uma derrota em oito jogos disputados.

adblock ativo