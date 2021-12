Potencial da indústria do esporte será debatido em Salvador

A terceira edição do "Encontro de Impacto" será realizada em Salvador, no dia 10 deste mês. O evento, que tem o apoio do Jornal A TARDE, tem como objetivo tratar o potencial da indústria do esporte.

Por conta disso, serão abordados temas como os "eventos esportivos podem ser uma fonte geradora de negócios", "quais são os benefícios fiscais e publicitários para patrocinar eventos e atletas" e "como o esporte e a economia náutica podem potencializar o turismo na Baía de Todos-os-Santos".

O encontro acontecerá no restaurante Barbacoa, na avenida Tancredo Neves, das 18h30 às 22h. A realização é do Badaró Almeida & Advogados Associados.

Segundo os organizadores, essa será uma grande oportunidade para compartilhar conhecimento sobre empreendedorismo no esporte. O valor para participar do evento é R$ 99. As inscrições podem ser feitas nosite Sympla.

