Possível time titular do Bahia em 2011 começa a se desenhar

Quem nunca viajou na aula de matemática e, em vez de se concentrar nos cálculos, perdeu-se em rabiscos para tentar escalar a melhor formação do seu time? Só aqueles poucos apaixonados por futebol que não se acham treinadores.



Então, o A TARDE ESPORTE CLUBE decidiu fazer o primeiro exercício de projeção do time do Bahia que poderá iniciar a disputa do Baianão 2011. Vale destacar que é mais uma atividade lúdica, já que até mesmo jogadores ainda não confirmados no elenco – mas dados como praticamente certos pela diretoria – entraram na brincadeira.

É o caso do meia Zezinho. Pelo talento reconhecido, apesar dos 18 anos, ele recebeu a camisa 10 da reportagem mesmo sem ainda ter dito “sim” ao Bahia.



Porém, como é jogador de drible e finalização, a tarefa de principal armador fica com o coringa Boquita. Em entrevista concedida nesta semana ao ESPORTE CLUBE, o técnico Rogério Lourenço foi quem deu a pista: “É um jogador dinâmico, que toca rápido e marca muito. Tem 20 anos, mas, por sua visão, parece ser mais velho. Além disso, sabe fazer várias funções.”

Veja a primeira projeção para o time do Bahia na temporada 2011:

O atleta também falou com a reportagem no dia de sua contratação e destacou a própria versatilidade: “Sou um volante moderno. Posso jogar como segundo ou terceiro homem do meio-campo”. Por isso, o treinador tem a possibilidade de tentar uma formação mais ofensiva. Nela, Boquita faria dupla com Hélder e ambos teriam muito trabalho, com obrigações de dar sustentação ao principal marcador e ao meia mais avançado.



A base da equipe é a defesa. Se outros setores deverão ser recheados de novatos, a retaguarda, a princípio, seria formada apenas por jogadores que já se conhecem. Na zaga, Alison e Nen fizeram a dupla titular da campanha do acesso. A lateral-esquerda teve o grande destaque da temporada: Ávine, formado na base do clube. Na direita, Marcos, que ainda não teve sua contratação oficializada, volta ao time que defendeu em 2009. O volante Rafael Jataí, emprestado pelo Galo, aparece em todas as escalações por ser o único meio-campista marcador de boa estatura (1,81 m).



Souza e Jael - A opção de colocar as duas torres juntas no ataque não é ignorada por Rogério Lourenço, mas, pelo discurso, o jovem Bruno Paulo parece ser o favorito para acompanhar um dos centroavantes.



“O Bruno é um jogador interessante, pois pode atuar tanto como um meia bem avançado quanto como um segundo atacante”, avalia Rogério. Entre viagens, delírios e constatações, o Bahia sai na frente, já conseguindo escalar o time do próximo ano antes da virada.

