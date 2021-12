Portuguesa pode ser rebaixada no lugar do Fluminense

A Portuguesa pode perder quatro pontos e ser rebaixada, o que garantiria a permanência do Fluminense na série A. Tudo porque a Lusa escalou o meia Héverton irregularmente contra o Grêmio, na última rodada do Brasileirão.

O jogador havia sido expulso contra o Bahia. Cumpriu suspensão automática diante da Ponte Preta, mas no julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Rio, pegou mais um jogo.

A direção da Poruguesa não foi informada e o jogador entrou no segundo tempo da partida contra os gaúchos. A punição com quatro pontos beneficiaria o tricolor carioca.

adblock ativo