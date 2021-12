Depois de perder na estreia das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018 para a Suíça, a seleção de Portugal perece ter entrado nos eixos. Nesta segunda-feira, 10, pela terceira rodada do Grupo B, a atual campeã da Eurocopa não se importou em jogar fora de casa, no frio da cidade de Tórshavn, e goleou as Ilhas Faroe por 6 a 0, com três gols em cada tempo.

Estadão Conteúdo Portugal faz 6 em Ilhas Faroe e assume o 2º lugar nas Eliminatórias; Suíça lidera

A segunda goleada por 6 a 0 seguida - na última sexta-feira havia batido Andorra, em casa - fez Portugal assumir a segunda colocação da chave com seis pontos. Está atrás somente da Suíça, que chegou aos nove, com 100% de aproveitamento, ao derrotar a mesma Andorra, como visitante, por 2 a 1 - gols de Fabian Schaer e Admir Mehmedi; Alexandre Martinez Gutierrez diminuiu no último minuto.

No qualificatório da Europa para o Mundial da Rússia avançam de forma direta os líderes dos nove grupos da competição. Haverá ainda quatro jogos de repescagem com oito dos nove melhores segundo colocados. Neste momento, Portugal está nesta lista. Atrás dos campeões europeus estão a Hungria, que ganhou fora de casa da Letônia por 2 a 0, e as Ilhas Faroe com quatro pontos cada. Os letões estão com três e Andorra ainda não pontuou.

Em campo, os portugueses não tiveram problemas com o frio do início do outono na região nórdica da Europa ou com o gramado sintético do estádio Tórsvollur, na capital das Ilhas Faroe. No primeiro tempo brilhou o atacante André Silva, autor dos três gols da etapa - aos 12, aos 22 e aos 37 minutos. Depois do intervalo, o atacante Cristiano Ronaldo fez o seu aos 20 em um chute forte da entrada da área. Nos acréscimos, aos 46 e aos 48, a goleada foi definida com João Moutinho e João Cancelo, respectivamente.

Na quarta rodada, marcada para 13 de novembro, Portugal tem tudo para aplicar mais uma goleada, já que receberá a Letônia. A líder Suíça jogará em casa contra as Ilhas Faroe e a Hungria será mandante contra Andorra.

