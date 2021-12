Portugal encara Gales na rota de feito 'quase' inédito

A abertura das semifinais da Eurocopa - nesa quarta-feira, 6, às 16h (da Bahia), em Lyon (França) - traz um confronto mais do que inusitado. De um lado, estará País de Gales, debutante na competição. Do outro, Portugal, que vai atrás do título inédito com uma campanha maluca.

Após três jogos na primeira fase e dois no mata-mata, os lusos se mantêm vivos no torneio mesmo sem nenhuma vitória no tempo normal. Foram três empates na etapa de grupos e, nos duelos eliminatórias, ganharam uma vez na prorrogação e outra na disputa de pênaltis.

Caso supere desta forma seus dois últimos desafios rumo à taça, Portugal alcançará um feito 'quase' inédito. Nos principais torneios entre seleções da história - contando todos os continentais, além da Copa do Mundo e das Confederações - apenas uma equipe conseguiu erguer o troféu sem vencer nenhum duelo nos 90 minutos regulamentares: a antiga Tchecoslováquia na Euro de 1976, quando a fase principal da competição reunia apenas quatro times e o caminho para o título tinha dois jogos. Atualmente, são 24 equipes e é preciso atuar sete vezes para chegar à conquista.

O embate desta quarta tem como principal atrativo o encontro entre Gareth Bale e Cristiano Ronaldo, companheiros de Real Madrid. Duelo particular minimizado pelo galês: Madrid Cristiano Ronaldo. "Isso não é apenas sobre dois jogadores, é sobre duas nações em uma semifinal, 11 homens contra 11 homens".

Quanto às escalações, País de Gales tem o maior problema: a ausência do meia Aaron Ramsey, um de seus destaques, por suspensão. Portugal não poderá contar com o volante William Carvalho.

Quem vencer pega o ganhador de França x Alemanha, jogo que acontece na quinta, 7.

adblock ativo