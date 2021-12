Porto da Barra recebe 45ª edição da Regata João das Botas

A Praia do Porto da Barra, em Salvador, recebe neste domingo, 5, a partir das 12h, a 45ª edição da Regata de Saveiros João das Botas.

Promovida pelo Comando do 2º Distrito Naval e organizada pela Capitania dos Portos da Bahia, a competição náutica será disputada em 12 categorias, como saveiros de vela de içar, vela de pena, saveiros de pesca, catraia e canoa. O percurso do tradicional evento vai desde o Farol da Barra até a Ponta de Humaitá.

Antes da regata, a partir das 8h, a CPBA coordenará uma ação de limpeza da praia do Porto da Barra, que será realizada pelo Grupo de Escoteiros do Mar João das Botas e também contará com mergulhadores militares e de escolas de mergulho, que recolherão o lixo do fundo do mar para posterior reciclagem.

O objetivo da ação é conscientizar a população quanto à importância da preservação do meio ambiente.

