Portal lamenta declínio do peleismo no aniversário de Pelé

O jornal e o portal de notícias britânico The Guardian dedica, nesta sexta-feira, 25, extenso artigo sobre Pelé, que fez 73 anos quarta-feira, 23. Lamentando o declínio do que o jornalista Barney Ronay chama de peleismo, a reportagem compara o aniversário de agora com os do 50 anos do rei do futebol. Confira o texto do articulista:

"Feliz aniversário, Pelé . A partir desta semana você conta 73 anos de idade - e, a julgar pelas imagens, ainda um brilhante e esfuziante energético cidadão do firmamento desportivo. Como alguém preocupado com Pelé já há algum tempo , ou preocupado especificamente sobre o declínio do peleismo , o declínio da supremacia Pelé , só posso esperar Pelé não tenha sido tentado a comparar as celebrações de quinta-feira com, digamos, seu 50 º aniversário.

Naquela ocasião, Pelé chegou a saltar em torno de um bolo de aniversário gigante colocado no meio do campo de San Siro , enquanto um coro fantasiado cantava "parabéns querido Pelé", para finalmente, após a cerimônia, Pelé se juntar a uma Seleção do Brasil para jogar contra o resto do mundo ( sério: isso aconteceu ), antes de se retirar para um pedestal do tipo presidencial, para acenar, abraçar e dar bênçãos. O espetáculo foi transmitido ao vivo para uma audiência global. Isso foi os 50 de Pelé . Tudo parecia perfeitamente aceitável na época, possivelmente até mesmo elegantemente discreto".

