Portal "fura" produção e divulga finalistas do The Ultimate Fighter Brasil

O R7, portal de notícias da Rede Record, conseguiu burlar o segredo imposto pela Rede Globo de Televisão e divulgou nesta segunda-feira, 26, os finalistas do reality show “The Ultimate Fighter Brasil – Em busca de campeões”, que estreou no domingo, 25.

Segundo o portal, os lutadores Cezar “Mutante” Ferreira e Daniel Sarafian serão os finalistas entre os Pesos-Médio, enquanto Rony “Jason” Mariano e Godofredo Pepey realizarão a final entre os Pesos-Pena do reality show.

A grande final do programa, que definirá um campeão para cada categoria, está prevista para o dia 23 de junho, no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. As finais serão parte da programação do UFC 147, que ainda terá a luta entre os treinadores do reality show, Wanderlei Silva e Vítor Belfort, além da luta principal da noite, a revanche entre Anderson Silva e Chael Sonnen, pelo cinturão dos Pesos-Médios do UFC.

Assim com o programa americano que originou a versão brasileira, o reality show The Ultimate Fighter Brasil foi inteiramente gravado antes da sua estreia, no último domingo. A previsão dos produtores é de exibi-lo em 13 episódios, um a cada domingo, com boletins durante a semana.

Para que o desenrolar da trama não fosse revelado de forma prévia, os produtores do reality se cercaram de precauções, como firmar acordos com quem participou do programa, desde os lutadores até a equipe de gravação. Ainda assim, segundo o portal R7, foi possível cruzar informações com diversas fontes para descobrir quem seriam os finalistas.

Cezar Mutante, Daniel Sarafian (Médios), Godofredo Pepey e Rony Jason (Penas) são os finalistas do TUF Brasil, segundo o Portal R7

Finalistas – O mineiro Cezar Ferreira, 26 anos, conhecido como “Mutante”, reside em Las Vegas desde o ano passado, onde treina com a equipe Xtreme Couture, liderada pela lenda do MMA americano, Randy Couture. Nos Estados Unidos, Cezar foi apadrinhado pelo ex-campeão Vítor Belfort, que também é um dos treinadores do TUF Brasil. Seu cartel é de 4 vitórias e 2 derrotas no MMA.

O outro finalista dos Pesos-Médios, segundo o R7, é Daniel Saravian. O paulista, de 29 anos, faz parte da academia de Demian Maia, outro lutador de renome no UFC. Tem 7 vitórias na carreira, sendo seis por submissão, e apenas 2 derrotas.

Entre os Pesos-Pena, um dos finalistas seria o cearense Rony Mariano Bezerra, de 27 anos, integrante da Team Nogueira, liderada pelos irmãos Rodrigo “Minotauro” e Rogério “Minotouro” Nogueira. “Jason”, como ficou conhecido, é considerado uma das grandes promessas do MMA nacional, com um impressionante cartel de 10 vitórias, sendo 7 por submissão e 3 por nocaute. Foram apenas 3 derrotas na carreira.

O adversário de Jason seria o também cearense Godofredo Pepey, único invicto e lutador mais novo entre os finalistas, com 24 anos. Ao longo da carreira, foram 8 vitórias, sendo 6 por submissão e 2 nocautes.



adblock ativo