Portal A TARDE faz lance a lance do Ba-Vi neste domingo

A partir das 18h o Portal A TARDE inicia o tempo real do lance a lance do jogo entre Bahia e Vitória que começa às 18h30, deste domingo, 11, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O jogo é valido pela quarta rodada do campeonato brasileiro e vai ser o quinto Ba-Vi neste ano. A vantagem é tricolor que ainda não perdeu para o rival em 2014.

Os dois times querem aproveitar o clássico para manter o boa fase conquistada recentemente. O Bahia vem de dois triunfos e o Vitória venceu o Fluminense no Maracanã. Além disso, quem vencer fica na frente do rival na tabela do campeonato.

Para o jogo o técnico do Bahia Marquinhos Santos, não pode contar com o meia Lincoln, que sofreu uma ruptura de um ligamento do joelho direito na partida contra o América-MG, pela Copa do Brasil, na última quarta, e só volta após a Copa do Mundo. Já o técnico rubro-negro Ney Franco, ainda não pode contar com o atacante Dinei, que ainda se recuperando de uma lesão no tornozelo.

A partida vai servir também como teste da Fifa para a Copa do Mundo. Vão ser analisados o ordenamento dos vendedores ambulantes nos arredores do estádio e o protocolo de segurança do deslocamento e da chegada dos times à arena, que deve seguir o modelo pedido pela Fifa para os jogos do Mundial.

