Porta para a Série D, Copa Governador começa domingo

Começa neste domingo, 16, com jogo de abertura entre Bahia e Jacuipense, às 13h45, em Pituaçu, a Copa Governador do Estado da Bahia. O evento vai até o dia 25 de novembro, data da grande final.

Com oito clubes em disputa, o torneio garante ao time campeão - ou ao melhor colocado, caso o campeão, o vice-campeão ou o terceiro colocado já tenham participações garantidas nas Séries A, B, ou C - uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2013.

Além de Bahia e Jacuipense, também participarão Atlético e Feirense, todos do Grupo 02, e Vitória, Bahia de Feira, Flu de Feira e Vitória da Conquista, no Grupo 01.

O Bode, detentor dos títulos das duas últimas edições, busca o tricampeonato nesta que será a quarta edição da competição. Em 2009, o Flu de Feira ficou com o título.

Fórmula de disputa - Com dois grupos formados por quatro times cada, a primeira fase do torneio terá jogos de ida e volta. Cada chave terá jogos diretos entre os times que a compõem e promoverá o primeiro e o segundo colocados à disputa das semifinais.

Também em esquema de ida e volta, as semifinais darão aos vencedores o direito a decidir o título do torneio, que também será disputado em dois jogos.

Confira a tabela completa do torneio:

Jogos da primeira fase

16/09 - 13h45 - Pituaçu - Bahia x Jacuipense

19/09 - 20h30 - Antônio Carneio - Atlético x Feirense

22/09 - 13h45 - Barradão - Vitória x Fluminense

22/09 - 17h00 - Alberto Oliveira - Bahia de Feira x Vitória da Conquista

22/09 - 15h00 - Eliel Martins - Jacuipense x Atlético

23/09 - 10h30 - Alberto Oliveira - Feirense x Bahia

29/09 - 17h00 - Alberto Oliveira - Fluminense x Bahia de Feira

30/09 - 16h00 - Lomanto Júnior - Vitória da Conquista x Vitória

30/09 - 13h45 - Pituaçu - Bahia x Atlético

30/09 - 16h00 - Alberto Oliveira - Feirense x Jacuipense

06/10 - 13h45 - Barradão - Vitória x Bahia de Feira

06/10 - 17h00 - Alberto Oliveira - Fluminense x Vitoria da Conquista

06/10 - 15h00 - Eliel Martins - Jacuipense x Bahia

06/10 - 17h00 - Alberto Oliveira - Feirense x Atlético

13/10 - 17h00 - Alberto Oliveira - Fluminense x Vitória

13/10 - 17h00 - Antônio Carneiro - Atlético x Jacuipense

14/10 - 16h00 - Lomanto Júnior - Vitória da Conquista x Bahia de Feira

14/10 - 13h45 - Pituaçu - Bahia x Feirense

20/10 - 13h45 - Barradão - Vitória x Vitória da Conquista

20/10 - 17h00 - Alberto Oliveira - Bahia de Feira x Fluminense

21/10 - 15h00 - Antônio Carneiro - Atlético x Bahia

21/10 - 15h00 - Eliel Martins - Jacuipense x Feirense

28/10 - 16h00 - Lomanto Júnior - Vitória da Conquista x Fluminense

28/10 - 16h00 - Alberto Oliveira - Bahia x Vitória

Semifinais

Jogos de ida

04/11 - 16h - A definir - A definir

04/11 - 16h - A definir - A definir

Jogos de volta

11/11 - 16h - A definir - A definir

11/11 - 16h - A definir - A definir

Finais

Jogo de ida

18/11 - 16h - A definir - A definir

Jogo de volta

25/11 - 16h - A definir - A definir

