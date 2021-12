Por vaga na decisão, Jacuipense recebe Manaus em Riachão

Até Pelé vestiu a camisa número 1 e pegou no gol. Entre muitos que depois o imitaram, o meia Hamilton virou a sensação do Manaus-AM por fazer caminho inverso ao do Rei, trocando o gol pelo ataque na Série D do Brasileiro de 2019.

O gigante de 1,91 metro de altura já balançou as redes seis vezes, é o quinto maior goleador neste campeonato e poderá ampliar a artilharia neste domingo, 28, a partir das 15h, quando o time manauara fará o primeiro jogo da semifinal contra a Jacuipense. A outra decisão de vaga para a final será entre Ituano-SP e Brusque-SC, às 16h.

Ex-goleiro, agora artilheiro, o meia-atacante de 28 anos virou titular no ataque do Manaus-AM após ter sido revelado no gol do Fast-AM. Ele será motivo de preocupação para a Jacuipense, que tem o mando de campo no primeiro duelo.

Já confirmados na Terceirona de 2020, tanto a equipe baiana como a do Amazonas não escondem a disposição de, agora, brigarem pelo título da Série D. E se os amazonenses têm Hamilton, garantia de gols principalmente pelo alto na pequena área, do lado baiano o atacante Popó virou herói da Jacuipense no último jogo. Ele já marcou três gols na Quarta Divisão do Brasileiro.

Foi dele o único gol da partida anterior, contra o Floresta-CE, que garantiu o acesso inédito à Terceirona no ano que vem. Do lado adversário, havia 20 anos que o Amazonas não colocava representantes na Série C, e o fez com uma equipe fundada em 2013. Um contraste com o Leão do Sisal, que é de 1954.

Concentrado para o desafio, Popó contou que o ambiente entre os atletas é de motivação com a garantia da equipe de Riachão do Jacuípe na Terceira Divisão do Brasileiro, por ter chegado à fase semifinal da Série D. “Depois do gol na vitória por 1 a 0 sobre o Floresta, eu e minha equipe ganhamos mais confiança no título”, confessou o jogador de 22 anos.

A história dele reserva certa semelhança com a de Hamilton, de acordo com o relato de Paulo Roberto, vice-presidente da Associação de Cronistas e Locutores Esportivos do Amazonas (ACLEA). “Em 2012 Hamilton era goleiro do Fast. A gente chamou para jogar no Manaus, que surgiu de uma divisão com o Nacional, e conseguimos montar uma equipe boa em 2013”, pontuou ele.

Hamilton, na época com 20 anos, vivia uma desilusão como goleiro reserva do Fast. De tanto ver os atacantes ganharem fama vencendo os goleiros decidiu dar um ponto final na carreira. Cinco anos depois voltou, mas para fazer gols em vez de impedi-los.

Aos trancos e barrancos, usando a estatura a seu favor, balança as redes adversárias desde então. Já Popó, de 22 anos e 1,72 metro de altura, também teve seu momento de decepção. Depois de atuar na divisão de base do Cruzeiro-MG, jogar na Catuense-BA e Bahia de Feira, também parou em 2018 quando atuava pelo Colo-Colo de Ilhéus.

“Fiquei com raiva porque não me pagaram e fui ser ajudante de soldagem de navio, em Aracruz, no Espírito Santo”, contou o atacante capixaba, que começou sua carreira em clubes de futebol jogando pelo próprio Aracruz-ES.

Mas a convite da Jacuipense, através do diretor de futebol Gustavo Zacharias, retomou a carreira de atacante da qual se orgulha desde a época de estudante no interior do Espírito Santo. “A minha sala (na escola) ganhava todos os campeonatos. Sempre gostei do ataque e fiz muitos gols, nem lembro quantos”, relatou Popó, chamado pelos fãs capixabas de Popô.

A origem do apelido vem da época juvenil. “Meu tio Rodrigo da Silva colocou esse apelido porque eu brigava muito na escola”, explicou o atacante, que encerrou a fase de aluno brigão somente aos 15 anos, tendo estudado até o Ensino Médio.

Confessando desconhecer a história de Hamilton e surpreso com a reviravolta promovida pelo jogador ao trocar o gol pelo ataque, Popó apontou o caminho para superar o ex-goleiro artilheiro. “Vamos botar esse grandalhão para voltar a ser goleiro e ir buscar a bola no fundo da rede”, brincou o atacante da Jacuipense.

Passou pela peneira

Nas palavras do meia ditas nas entrevistas anteriores “os primeiros gols que marcou foram um sinal os muitos que virão”. Uma referência aos período entre 2012 e 2017, quando batia bola no ataque de times amadores e firmou-se ali. Ao tomar gosto pela nova posição passou a imitar o atacante argentino Hérnan Barcos.

O ex-jogador do Palmeiras, time para o qual Hamilton torce, costuma tampar o olho como um pirata ao marcar gols. Como qualquer novo atleta observado em um clube, Hamilton passou pela famosa peneira ao chegar ao Manaus. Aprovado, virou titular e sensação. Agora, seu alvo é balançar as redes adversárias.

Na nova função de goleador, o ex-goleiro do Fast-AM declarou em momentos anteriores que, “de tanto jogar na linha nas peladas, fui me acostumando e perdendo o gosto por atuar no gol. Agora, prefiro o ataque, buscando gols”.

Salvos por uma rifa

Para o vice-presidente da ACLEA, Paulo Roberto, a equipe já conseguiu o objetivo de subir de Série e o que vier depois disso é lucro para o Gavião do Norte, apelido da equipe amazonense. O dirigente diz isso motivado especialmente pela chegadas às semifinais, depois de o Manaus ter passado por situação critica na fase anterior da Série D.

Sem dinheiro para quitar os salários, o clube apelou para a venda de camisas e rifas. “Quem ajudou? A torcida, comerciantes e parte da população apoiou para pagar o time”, revelou o vice-presidente da ACLEA.

Por participar na campanha, o 12º jogador acabou abraçando a equipe e o campeonato. A última partida é um exemplo da força da torcida amazonense. Após vencer a primeiro jogo e sair na vantagem para o segundo, nas quartas de final, o Caxias-RS foi jogar no Amazonas como favorito, mas levou um 3 a 0 dos donos da casa.

Público e calor fizeram diferença. “Colocamos quase 40 mil pessoas no estádio e quando o Caxias entrou em campo estava uns 45 graus celsius”, calculou Paulo Roberto.

Resultado: O Caxias sentiu o calor e penou em campo, enquanto o adversário era empurrado pela torcida debaixo de um calor escaldante. “Aqui temos dois tipos de verão: o verão com calor e o verão com calor para cacete. É este que está agora em Manaus”, disse o dirigente, antecipando o clima que a Jacuipense deverá ter na partida de volta, no dia 4 de agosto.

Já a equipe baiana conta também com alguma vantagem além do mando de campo e o apoio de sua torcida em Riachão do Jacuípe. O Manaus não descansou inteiramente esta semana, pois na quinta-feira passada jogou pela Copa Verde.

E o Gavião do Norte estreou mal na competição sofrendo uma derrota humilhante, por 4 a 1, para o Sobradinho-DF, no estádio Serra da Lagoa, em Luziânia (GO).

