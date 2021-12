Por vaga, Conquista encara Náutico na Arena Pernambuco

Náutico e Vitória da Conquista decidem nesta quinta-feira, 7, na Arena Pernambuco, em Recife, às 19h30, uma vaga para a segunda fase da Copa do Brasil. O Alviverde baiano precisa vencer ou de um empate com gols para avançar, já que a partida de ida terminou em 0 a 0.

Em campo, o técnico Sérgio Araújo deve escalar o Bode com força máxima, dependendo apenas de um atleta. Titular do time, o meia Rafael da Granja se queixou de dores desde a vitória sobre o Colo Colo, que manteve o time na elite do Campeonato Baiano.

Os donos da casa também vão a campo com a equipe completa. Fora da Copa do Nordeste, o Náutico aposta na Copa do Brasil e tem o retorno do goleiro Júlio César, que foi poupado na última partida. A partida vai ter transmissão do SporTV, às 19h30.

