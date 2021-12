Por um ponto, Vitória perde para Liga Sorocabana no NBB

Na noite desta terça-feira, 26, o time do Vitória/Universo perdeu por apenas um ponto contra a Liga Sorocabana, no Ginásio de Cajazeiras. A derrota por 74 a 73 valeu pelo NBB - o Novo Basquete Brasil, principal liga nacional da modalidade.

Apesar do insucesso, o Vitória segue no limite da zona de classificação para os Playoffs, no 12º lugar. Na próxima rodada, nesta quinta, 28, a equipe encara, também em Cajazeiras, o Paulistano. O rival está entre os três melhores da competição.

