Por segurança, chicane do GP Bahia da Stock Car é alterada

A chicane da entrada dos boxes passará por pequena modificação para o GP Bahia da Stock Car, marcado para o dia 19 deste mês, no circuito de rua do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A informação foi dada nesta quinta-feira, 9, pela Vicar, empresa que organiza a competição. "Vamos mexer no traçado. A zebra vai ficar mais fechada na entrada e na saída e diminuir a velocidade", explicou Jean Brambila, gerente de competições da Vicar.

A mudança vai gerar um efeito dominó em outros pontos. "Reduzindo a velocidade na chicane, vai haver uma consequente diminuição no trecho todo, até a Praça Ayrton Senna", completou Brambila (veja o infográfico ao lado). A modificação visa oferecer maior segurança aos 34 pilotos esperados no GP Bahia.

A novidade na pista poderá criar um ponto de ultrapassagem, como mencionou o piloto Nonô Figueiredo, após 'testar' a pista do CAB ontem, dirigindo um modelo Fox.

"Os pilotos vêm na quarta marcha até a chicane. Está sendo estudada a forma de ficar mais lenta. Com uma maior frenagem, aqui poderá vir a ser um ponto de ultrapassagem", projetou Nonô (20º colocado da Stock Car), logo após dar sua impressão da mudança aos técnicos da Vicar e da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

Rubinho - Rubens Barrichello é outra novidade na corrida, válida pela quarta etapa do ano. "Será a primeira vez de Rubinho correndo em Salvador", destacou a diretora de eventos da Vicar, Vanda Camacho.

Barrichello está seis posições abaixo de Nonô, na 26ª colocação, com apenas 3 pontos. Abaixo dele, todos os seis pilotos, incluindo o baiano Patrick Gonçalves, têm zero ponto.

De acordo com Vanda Camacho, restam menos de mil ingressos para assistir ao GP, informação conferida pela reportagem na bilheteria oficial do evento, no Salvador Shopping.

Ano passado, a corrida reuniu cerca de 26 mil espectadores. Em 2013, um deles será o administrador Jean Borges, de 39 anos, que comprou ontem quatro bilhetes. "Já assisti a duas corridas. Comprei três de R$ 100 e um ingresso para criança", contou.

Além do Salvador Shopping, as entradas podem ser compradas nos postos Shell das avenidas Manoel Dias da Silva, Centenário, Magalhães Neto, Luiz Viana Filho (Paralela) e Vasco da Gama e do Acesso Norte. Funcionário público estadual e estudantes têm desconto de 50%.

