Por 'motivos pessoais', Kelly Slater não vai ao Rio e abre vaga a brasileiro

O maior campeão mundial de surfe de todos os tempos desfalcará a etapa do Rio de Janeiro do circuito este ano. O norte-americano Kelly Slater alegou motivos pessoais e não virá ao Brasil para surfar nas águas da Praia de Grumari, segundo anunciou o próprio Circuito Mundial nesta segunda-feira.

Detentor de 11 títulos mundiais, Slater não detalhou os motivos pessoais que o levaram à desistência, mas o certo é que ele perderá a oportunidade de tentar sua primeira vitória em mares cariocas na etapa que começa nesta terça-feira. No Rio, seu melhor resultado foi a semifinal em 2014. Ele só venceu no Brasil em Santa Catarina, há sete anos.

Outros dois campeões mundiais - Mick Fanning e Joel Parkinson - já haviam anunciado que não viriam ao Rio, mas Slater deve ser a ausência mais sentida pelos torcedores por tudo que representa no surfe. No Circuito deste ano, no entanto, o norte-americano de 44 anos não vem conseguindo bons resultados. Na três etapas já disputadas, venceu somente uma bateria, desempenho que o deixa somente na 28.ª posição da temporada.

A ausência de Slater, porém, significará mais um brasileiro na disputa no Rio. O norte-americano dará lugar a Lucas Silveira, carioca de 20 anos que ia disputar a triagem organizada pela Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro. Com ele, sobe para 14 o número de surfistas do País que disputarão a etapa do Rio.

