Por liderança, Bahia e Vitória se reencontram na Arena

Com Juazeiro e Juazeirense na liderança do Grupo 2 e do Grupo 3, respectivamente, do Campeonato Baiano, a disputa da semifinal poderá ter somente um dos grandes com vantagem. Esta será a faísca que conduzirá a rivalidade entre Vitória e Bahia no jogo deste domingo, 28, às 16h, na Arena Fonte Nova.

Diferentemente do Ba-Vi de 21 dias atrás, quando ambos eram líderes dos seus respectivos grupos, desta vez o rubro-negro e o tricolor voltam à Arena como coadjuvantes no Estadual e com o objetivo comum de voltar ao topo para construir um caminho mais fácil rumo à decisão do torneio.

Pelo lado rubro-negro, que tem 16 pontos ganhos, um a menos que a Juazeirense, a situação parece mais branda: o Leão pode se classificar até com um empate, desde que o Cancão de Fogo perca o seu jogo para o Juazeiro - o Vitória empata em saldo de gols com a Juazeirense, mas tem um número maior de gols marcados.

Já o tricolor, que tem oito pontos ganhos e dois atrás do Juá, precisa de uma única combinação: necessita vencer e torcer para o Juazeiro perder. Uma vez que o Juá já dispõe de dois triunfos a mais que o Esquadrão, um simples empate com o Cancão de Fogo já lhe garante a liderança.

Além de Vitória x Bahia e de Juazeirense x Juazeiro, a rodada derradeira da segunda fase do Baianão tem ainda os duelos Vitória da Conquista x Feirense e Bahia de Feira x Botafogo-BA.

Vitória - Quando terminou o jogo diante do Feirense na última quarta-feira, 24, e se viu classificado antecipadamente para a semifinal, Caio Júnior disse em entrevista coletiva que, de olho no duelo futuro contra a Juazeirense, pouparia jogadores no Ba-Vi.

Mas o treinador já voltou atrás em seu discurso inicial e já anunciou que o Leão deverá perseguir a liderança do Grupo 3 com força máxima. "Não é do meu feitio colocar time reserva para jogar. Só vou deixar de escalar alguém se houver alguma impossibilidade física real", disse Caio Júnior.

Já que, em detrimento de um treino coletivo, apenas aprimorou a pontaria dos seus comandados no treino da última sexta-feira, 26, o treinador rubro-negro deverá repetir a formação do time que iniciou o duelo com a Águia do Sertão. Apenas o atacante Marcelo Nicácio e o lateral-direito Marcos, ambos em recuperação de lesões, seguem de fora.

O comandante do Leão poderá surpreender se resolver por lançar mão dos novos reforços do clube: apresentados nesta semana, o lateral-esquerdo Tarracha e o atacante Giancarlo, ambos regularizados, treinaram normalmente e foram relacionados para o clássico.

Bahia - Ainda sem vencer na Arena Fonte Nova, o Bahia tentará quebrar o tabu em seu primeiro jogo como visitante no novo Estádio. Para apagar a goleada de 5 a 1 sofrida no primeiro duelo, o tricolor terá pelo menos quatro mudanças.

Isso foi o que deu a entender o técnico Joel Santana no treino coletivo que comandou na última sexta: sem poder contar com Danny Morais, suspenso, e com Zé Roberto, ainda com cansaço muscular, o treinador deu a entender que lançará mão de Démerson e de Ryder, respectivamente.

Papai Joel acenou também com a possibilidade de abrir mão de um volante e deixar o seu time mais leve: testou o jovem Anderson Talisca como meia de armação. Toró foi testado em lugar de Diones e treinou ao lado de Fahel.

Nesta equação, quem deverá ficar de fora mesmo é o volante Hélder, que ainda tenta se recuperar de um inchaço no dedão do pé. Jéferson, que havia sido titular no jogo contra o Bahia de Feira, com dores musculares, acabou vetado. Ainda sem poder contar com Neto, Joel mantém Pablo na lateral.

