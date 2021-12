Por feriado em 25 de março, Brasil x Uruguai muda das 21h45 para 16h em Recife

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou oficialmente nesta quinta-feira, 4, que o jogo entre Brasil e Uruguai, marcado para o dia 25 de março, na Arena Pernambuco, em Recife, teve o seu horário alterado das 21h45 para as 16 horas.

O confronto válido pela quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018 teve essa mudança de horário por causa do feriado de Páscoa, fato que facilitará a presença do público no estádio na Sexta-feira Santa em um horário melhor para chegada e saída dos torcedores do local.

A Seleção Brasileira acumula duas vitórias, um empate e uma derrota no qualificatório para o Mundial até agora. Com esse retrospecto, o time comandado por Dunga ocupa a terceira posição nas Eliminatórias, com sete pontos, atrás apenas do líder Equador, com 12 pontos, e do vice-líder Uruguai, que tem nove.

Depois de receber os uruguaios na Arena Pernambuco em 25 de março, o Brasil jogará contra o Paraguai quatro dias depois, em Assunção, no estádio Defensores del Chaco, pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Após estrear com derrota por 2 a 0 para o Chile, em Santiago, a Seleção Brasileira bateu a Venezuela por 3 a 1, no Castelão, em Fortaleza, empatou por 1 a 1 com a Argentina, em Buenos Aires, e superou o Peru por 3 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

