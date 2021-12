Por cusparada, Deyverson pode ter gancho de 12 jogos e perder final do Paulistão

Expulso de campo pelo árbitro Luiz Flávio de Oliveira, em clássico disputado neste sábado, contra o Corinthians, o atacante Deyverson pode desfalcar o Palmeiras por um intervalo de seis a 12 jogos no Paulistão. O cartão vermelho foi aplicado porque o jogador cuspiu no corintiano Richard, ação tipificada no artigo 254-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

"Suspensão de seis a doze partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de trinta a cento e oitenta dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este Código", diz o trecho que trata do ato de "cuspir em outrem".

Se a procuradoria do TJD denunciar Deyverson, é possível que o atacante fique de fora de todos os jogos eliminatórios do Palmeiras no Paulistão, inclusive em uma eventual decisão do torneio. Se chegar à final, a equipe comandada por Felipão ainda fará mais 14 partidas, número inferior à pena máxima prevista no artigo 254-B, mas o julgamento e a aplicação da pena não devem acontecer imediatamente. O gancho só seria cumprido na competição estadual.

Desde que foi contratado, em 2017, essa foi a quinta expulsão de Deyverson com a camisa do Palmeiras. O atacante vai cumprir suspensão automática na próxima segunda-feira, quando o time dele vai enfrentar o Bragantino, no Pacaembu. Após a partida, Luiz Felipe Scolari disse que o cartão vermelho foi bem aplicado. "É o mínimo que o árbitro poderia ter feito", disse o técnico palmeirense.

Deyverson usou o Instagram para se desculpar pelo episódio. "Boa noite a todos. Estou aqui para pedir desculpas pelo acontecimento de hoje a tarde. Infelizmente, depois de sofrer uma entrada dura, acabei perdendo a cabeça e cometi um erro. Peço desculpas ao Richard, jogador do Corinthians, aos meus companheiros, à comissão técnica, aos torcedores do Palmeiras e a todos que estavam assistindo ao jogo. Sei que, dentro de campo, sou exemplo para muitas pessoas e estou muito triste e arrependido pelo que aconteceu. Não acontecerá novamente e vou continuar trabalhando muito para voltar a dar alegrias para a torcida do Palmeiras", escreveu o jogador.

