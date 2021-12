Por conta de mau tempo, 4ª Travessia da Baía de Todos os Santos é adiada

A 4ª Travessia da Baía de Todos os Santos que aconteceria neste domingo, 9, foi adiada. A decisão foi tomada pelo Yacht Clube da Bahia e a Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA), devido as condições climáticas. O evento faz parte do IV Festival Náutico de Salvador, promovido pelo Yacht Clube da Bahia em parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador.

A determinação foi feita com o aval da Capitania dos Portos da Bahia, visando a segurança dos atletas. Segundo a assessoria, em breve haverá uma divulgação de data para que a prova seja realizada.

