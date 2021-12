Por chuva, seleção brasileira treina em gramado coberto em Miami

O primeiro treino da seleção brasileira em Miami, em preparação para o amistoso com a Colômbia, foi realizado nesta segunda-feira em um gramado coberto, em razão da chuva e do avanço do furacão Dorian, na costa leste dos Estados Unidos.

A atividade foi realizada num gramado de futebol americano, no CT do Miami Dolphins. A seleção, por sinal, foi recepcionada pelo brasileiro Durval Queiroz Neto, jogador da equipe norte-americana. Ele bateu fotos com Neymar, ganhou uma camisa da seleção e deu de presente ao atacante uma bola de futebol americano.

Sobre um campo sintético, em ginásio protegido por uma lona, o técnico Tite reuniu 19 jogadores, que fizeram apenas trabalho físico, de cunho regenerativo. Participaram das atividades os jogadores Lucas Freitas, do Flamengo, e Igor Gomes, do São Paulo. O zagueiro Thiago Silva ficou no hotel.

O grupo, com reforços, que devem chegar entre a noite desta segunda e a madrugada de terça, voltará aos trabalhos nesta terça. Tite deve começar a esboçar a formação titular para o duelo com a Colômbia, marcado para as 21h30 (horário de Brasília) de sexta-feira, no Hard Rock Stadium.

Depois deste amistoso, a seleção enfrentará novamente o Peru, rival da final da Copa América, dia 10, novamente nos Estados Unidos, mas desta vez em Los Angeles.

adblock ativo