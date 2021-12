Por causa do Ba-Vi Maxi e Escudero dão pausa em amizade

Amigos, amigos, clássicos à parte. Neste fim de semana, a churrasqueira de Escudero estará fechada para o amigo Maxi, e vice-versa. Inseparáveis, até um 'zap-zap' de boa noite está suspenso entre os dois argentinos de Rosário. Enquanto não ocorrer o apito final do Ba-Vi deste domingo, 1º, no Barradão, às 16h, eles trocarão a amizade pela rivalidade pela primeira vez. Cada um só pensa em uma coisa: a derrota do outro.

"Construímos uma relação muito boa quando chegamos a Salvador. Minha esposa e a de Maxi, também. Então, procuramos nos juntar para jantar e nos distrair nas folgas. Fazemos churrasco e compartilhamos costumes argentinos que aqui são difíceis de achar. Já fizemos grandes clássicos juntos, mas ainda não tive a oportunidade de jogar contra ele. Vamos nos enfrentar agora e aí acaba a amizade, né? Uma coisa é fora do campo, mas, quando estou dentro do campo, não tem nenhum tipo de amizade. Vou jogar para ganhar", avisou Escudero, de 27 anos, que retorna ao time após ser poupado no empate sem gols contra o Galícia.

Curiosamente, o meia disputou cinco Ba-Vis, todos com Maxi ao seu lado, em 2013: quatro pelo Baianão. Eles atuaram nas goleadas históricas de 7 a 3 e 5 a 1 na Fonte Nova e faturaram juntos o título estadual. Ao todo, foram três triunfos e dois empates.

O último encontro entre Escudero e Bahia foi um empate sem gols pelo Brasileirão-2013. Depois, uma contusão o tirou de quase toda a temporada de 2014. Com isso, amanhã, ele pode se considerar o único jogador que ainda não sabe o que é perder para o arquirrival.

Reencontro

Em 2014, Maxi, de 30 anos, disputou cinco dos seis clássicos - quatro como titular do Bahia. O único Ba-Vi em que começou no banco foi também o único que perdeu: 2 a 1 para o Vitória, na Fonte Nova, pela Série A. O atacante entrou apenas no segundo tempo.

Do outro lado, Escudero, que se machucou em fevereiro do ano passado, e se ausentou dos cinco Ba-Vis. O único em que estava à disposição foi justamente aquele vencido pelo Leão, em outubro. O meia, porém, sofreu lesão muscular na véspera e virou desfalque. Por isso, o duelo de amanhã será também a primeira vez em que os amigos argentinos se enfrentarão.

Maxi compartilha a ideia de Escudero: "Temos uma amizade muito bonita fora de campo. Somos muito unidos, nossas esposas, nossos filhos... Mas, dentro de campo, ele vai querer ganhar, e eu também. Obviamente que essa amizade vai ficar de lado".

De qualquer forma, o tricolor se diz muito feliz por ver Escudero de volta aos campos após lesões. "Não deixei de frequentar a casa dele. É bom saber que vou enfrentá-lo porque ele infelizmente teve um ano muito difícil, mas agora está de volta", conta Maxi. "Tomara que, no domingo, ele possa estar em campo, mas que a gente ganhe o jogo. É um grande jogador, mas não vai ganhar ", brinca, aos risos.

