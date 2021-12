Por Brasil respeitado na Copa, Neymar pede 'alto nível'

A vitória por 3 a 0 sobre a Espanha na final da Copa das Confederações, conquistada no final de junho, no Maracanã, fechou com chave de ouro a campanha de cinco vitórias em cinco jogos da seleção brasileira na competição. O triunfo resgatou o status do time nacional, que passou a ser visto como um dos grandes favoritos ao título na Copa de 2014, depois de um período em que o Brasil esteve desacreditado.

Nesta quinta-feira, porém, Neymar alertou que a seleção não pode se conformar com o título obtido em solo nacional e precisa seguir mostrando aquele bom futebol nesta reta final de preparação para a Copa do Mundo de 2014. Neste sábado, contra Austrália, no Mané Garrincha, em Brasília, a seleção irá reencontrar a torcida brasileira, e o atacante espera que os comandados de Luiz Felipe Scolari possam se redimir da derrota por 1 a 0 sofrida diante da Suíça, na Basileia, no primeiro amistoso da seleção após a conquista da Copa das Confederações.

"Se a gente estiver bem, a gente tem responsabilidade de se manter bem. A seleção brasileira vem bem e todos nós temos de manter este nível alto de futebol", disse Neymar, lembrando que o Brasil precisa seguir vencendo para chegar respeitado e temido pelos adversários no Mundial de 2014. Ele falou sobre o assunto ao ser questionado sobre como os europeus passaram a enxergar a seleção brasileira após a conquista da Copa das Confederações.

"Ainda mais por ter vencido uma final contra a melhor seleção do mundo, eles já te veem com outros olhos. Como disse antes, temos que manter este nível e vencer os jogos, para chegarmos à Copa mais respeitados ainda do que a seleção brasileira já é", enfatizou.

Neymar está confiante de que poderá repetir neste sábado a bela atuação que exibiu na última vez que jogou no Mané Garrincha, onde abriu a vitória por 3 a 0 sobre o Japão, na estreia da Copa das Confederações, com um golaço de fora da área.

"Todo jogo para mim é especial, ainda mais se falando de seleção brasileira. É mais um jogo em que não só eu, mas toda a equipe vai entrar e vai dar o melhor. Espero ser feliz novamente neste estádio, vencendo e vencendo bem", projetou.

SEM FRED E HULK - Neymar está confiante de que poderá jogar bem novamente em Brasília mesmo sem poder contar com a presença de Fred e Hulk, cortados por lesão e que formaram com o astro do Barcelona o trio ofensivo da Copa das Confederações.

"É difícil você perder dois jogadores de muita qualidade, mas temos jogadores que podem suprir essas ausências", disse, para depois falar sobre algumas opções de Felipão para o ataque. "Fred é um excelente atacante, um dos melhores que já vi finalizando, mas já joguei junto com Jô e com o Pato, que são craques também e estão aqui por méritos. Espero que eles possam fazer a diferença também", destacou.

