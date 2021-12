Popovich, do Spurs, é eleito técnico do ano da NBA

Gregg Popovich, do San Antonio Spurs, foi eleito nesta terça-feira, 22, o técnico do ano da NBA. Assim, ele se tornou apenas o terceiro treinador na história da liga norte-americana de basquete a ganhar o Troféu Red Auerbach três vezes na sua carreira.

A NBA anunciou nesta terça-feira o resultado da votação. Popovich ganhou a premiação duas vezes nas últimas três temporadas, e se une a Don Nelson e Pat Riley como os únicos treinadores que conseguiram ser eleitos o melhor do ano em três ocasiões. As outras duas conquistas dele foram nos campeonatos de 2002/2003 e 2011/2012.

Popovich guiou o Spurs a ter a melhor campanha da temporada regular da NBA, com 62 vitórias e 20 derrotas, o que dá a vantagem do mando de quadra ao time nos playoffs. O treinador levou a equipe de San Antonio a 15 temporadas consecutivas com mais de 50 triunfos, sendo que em quatro ocasiões ganhou 60.

Na votação, Popovich obteve 59 votos em uma eleição que envolveu 124 jornalistas, garantindo o primeiro lugar. Jeff Hornacek, do Phoenix Suns, terminou na segunda colocação, enquanto Tom Thibodeau, do Chicago Bulls, foi o terceiro mais votado.

adblock ativo