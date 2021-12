Popó volta aos ringues e promete nocautear argentino

Acelino 'Popó' Freitas promete voltar a disputar o cinturão de melhor boxeador do planeta nos próximos meses. O reinado dos meio-médios (até 66,7 kg), atualmente em poder do americano Floyd Mayweather, é um alvo declarado do lutador baiano, que já conquistou quatro títulos mundiais.

O primeiro passo na realização desse projeto será a partir das 23h30 de neste sábado, 15, em Santos (SP), no seu retorno aos ringues após cinco meses de treinamento e três anos de aposentadoria.

Popó deveria ter voltado em 6 de junho, contra o paulista Michael Oliveira, mas acabou mudando de adversário e de data. O soteropolitano havia encerrado a carreira em 2007, porém subiu novamente aos ringues em 2012 para nocautear o próprio Oliveira.

Agora, aos 39 anos, o famoso Mão de Pedra vai encarar o argentino Mateo Verón, de 26, pela categoria médio-ligeiro (até 69,9 kg), na Arena Santos, no litoral paulista, onde também lutarão dois pupilos seus: o filho Igor e o sobrinho Vítor Freitas.

Com previsão de três rounds, Igor, de 18 anos, lutará pela categoria até 90 kg. Vítor encara o desafio de tomar o cinturão brasileiro dos leves do atual campeão Sydney Siqueira. O combate será uma revanche. Em 6 de junho, o sobrinho de Popó venceu por pontos em seis rounds.

Outra meia dúzia de lutas completa a noitada (veja abaixo), que terá transmissão, ao vivo, pelo canal SporTV.

Decidir logo

Motivado pela presença da noiva, Emilene, de 25 anos, e do filho caçula Popozinho, de 9 anos, Acelino Freitas promete encerrar a luta sem precisar dos dez rounds regulamentares. "Antes do quinto assalto, eu já quero nocautear Verón", avisou.

Ao lado de Popó há quase três anos, Emilene diz já ter assistido a diversos embates da sua trajetória. "Ele tem uma coleção de DVDs com as lutas de sua carreira, e também vi muitos vídeos no Youtube, ele novinho no Pan (de 1995, em Mar del Plata)", explicou a moça, natural de Macapá.

"Uma coisa é assistir em arquivo, e outra é ao vivo, da cadeira da arena. Vai ser a primeira vez que vejo, e espero que Popó vença logo porque dá um certo nervosismo", confessou Emilene.

Popó e Verón participaram da pesagem oficial, nesta sexta-feira, 14, em Santos. O baiano apresentou 69,8 kg, enquanto o adversário pesou 69,9 kg. Foi a primeira vez em que ambos ficaram frente a frente, na tradicional encarada.

"Já derrotei três argentinos por nocaute, e Verón vai ser o quarto. Vou observar como é que ele se mexe no ringue nos dois primeiros rounds, e do quinto ele não passa, vai cair", antecipou Popó.

Durante a semana de treinos, ele classificou de "palhaçada" a luta entre o pernambucano Luciano 'Todo Duro' e o baiano Reginaldo 'Hollyfield'. "Reginaldo está machucado, andando no ringue", disse.

adblock ativo