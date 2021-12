Popó volta a treinar e se aventura no MMA

Ainda aproveitando o recesso parlamentar, o deputado federal e ex-pugilista Acelino "Popó" Freitas retornou ao combate, em um treino com os lutadores de MMA José Aldo e Renan Barão.

Ambos são faixa preta em jiu-jitsu e aprimoraram os fundamentos do boxe com o treinamento com o ex-campeão mundial. Ao final das atividades, Barão publicou uma foto em sua conta no Instagram, demonstrando o respeito por Popó e dizendo estar motivado para a defesa do cinturão.

"Treinão de hoje com a visita e a participação do eterno campeão de boxe @popofreitas Esse é exemplo para todos os lutadores da minha geração. É honra treinar com ele hoje. Motivaçãoo a mais para o #UFC169", postou na legenda da imagem.

Renan Barão e José Aldo vão defender o cinturão do UFC nas categorias peso pena e peso galo, respectivamente, no dia 1º de fevereiro e contaram com uma ajuda de peso do baiano.

